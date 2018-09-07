Туреччина пропонує нове перемир’я в провінції Ідліб



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Фото: Reuters

РФ виступає проти даної пропозиції

В рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме таким чином саміт лідерів трьох держав міг би стати перемогою для всіх сторін.

При цьому очільник Туреччини вкотре наголосив на тому, що можливий наступ сирійських військ на непідконтрольні їм території на північному заході країни може перетворитися на гуманітарну катастрофу.

У відповідь на це президент РФ заявив, що не згодний з ідеєю перемир’я. Володимир Путін аргументував це тим, що на переговорах немає представників опозиції, а також терористичних угруповань Джебхат ан-Нусра і Ісламська держава, які також присутні на непідконтрольних Дамаску територіях. Тому ніхто не може дати гарантії дотримання перемир’я.

Москву в рамках переговорів підтримав і президент Ірану Хасан Роухані. За його словами, Дамаск має відновити контроль над всіма територіями Сирії.

Нагадаємо, вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб.