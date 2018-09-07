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    Вісім країні ЄС просять захистити людей у сирійській провінції Ідліб

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    <span>Наслідки бойових дій в провінції Ідліб</span> - Вісім країні ЄС просять захистити людей у сирійській провінції Ідліб
    Наслідки бойових дій в провінції Ідліб

    Більше 3 млн. осіб перебувають під загрозою гуманітарної катастрофи

    Вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб. Про це повідомляє видання EU Observer.  

    Дана провінція є останньою в Сирії, які контролюють повстанці. Окрім того ці 8 країн закликали Тегеран і Москву уникнути воєнної ескалації на північному-заході Сирії для попередження катастрофічних гуманітарних наслідків для цивільного населення. Мова йде про більше 3 млн. осіб.

    Очікується, що режим Башара Асада при підтримці РФ і Ірану почне наступ в найближчому майбутньому для захоплення провінції Ідліб.  Відповідна заява була підписала Великою Британією, Францією, Швецією, Польщею, Нідерландами, ФРН, Бельгією і Італією. Ці країни або на сьогодні входять до складу Ради Безпеки ООН, або в скорому часі мають зайняти місця непостійних членів. 

    Нагадаємо, що у США є докази, що Дамаск знову готується застосувати хімічну зброю.

    Нагадаємо, Радбез ООН у п’ятницю збере засідання через бомбардування Ідлібу.

    Раніше російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

    Також 5 вересня повідомлялося, що війська Асада обстріляли провінцію Ідліб.

    США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.

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