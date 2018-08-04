Туреччина відповіла на санкції США



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Ердоган доручив заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині

Туреччина заморозить активи двох міністрів США у відповідь на санкції Вашингтона проти Анкари. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Останній крок, зроблений США в інциденті з пастором Брансоном в Ізмірі, не відповідає стратегічному партнерству. США висловили серйозну неповагу цим кроком», - сказав Ердоган у своєму виступі на конгресі правлячої «Партії справедливості і розвитку» 4 серпня в Анкарі, пише Hurriyet Daily News.

Він заявив, що доручив заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині.

«Ті, хто думають, що можуть змусити Туреччину зробити крок назад, вдавшись до загрозливих висловлювань і абсурдних санкцій, показують, що вони не знають турецьку націю», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів через їхню причетність до переслідування американського пастора Ендрю Брансона, затриманого у 2016 році.

Джерело: Європейська правда