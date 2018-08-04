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    Туреччина відповіла на санкції США

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    Туреччина відповіла на санкції США

    Ердоган доручив заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині

    Туреччина заморозить активи двох міністрів США у відповідь на санкції Вашингтона проти Анкари. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    «Останній крок, зроблений США в інциденті з пастором Брансоном в Ізмірі, не відповідає стратегічному партнерству. США висловили серйозну неповагу цим кроком», - сказав Ердоган у своєму виступі на конгресі правлячої «Партії справедливості і розвитку» 4 серпня в Анкарі, пише Hurriyet Daily News.

    Він заявив, що доручив заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині.

    «Ті, хто думають, що можуть змусити Туреччину зробити крок назад, вдавшись до загрозливих висловлювань і абсурдних санкцій, показують, що вони не знають турецьку націю», - сказав Ердоган.

    Нагадаємо, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів через їхню причетність до переслідування американського пастора Ендрю Брансона, затриманого у 2016 році.

    Джерело: Європейська правда

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