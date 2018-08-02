Туреччина заявила, що відповість на «агресивне ставлення» США



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МЗС країни закликало адміністрацію США скасувати своє «неправильне рішення»

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило рішучий протест проти рішення США ввести санкції проти двох турецьких міністрів.

Про це повідомляє Anadolu.

«Еквівалентну реакцію на це агресивне ставлення буде надано без затримок», - заявили в МЗС Туреччини.

Міністерство закликало адміністрацію США скасувати своє «неправильне рішення».

«Безсумнівно, що рішення, яке без поваги втручається у нашу судову систему, суперечить суті наших відносин і серйозно підриває конструктивні зусилля, спрямовані на вирішення проблем між двома країнами», - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів через їхню причетність до переслідування американського пастора Ендрю Брансона, затриманого у 2016 році.

Джерело: Європейська правда