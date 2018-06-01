Тварин-втікачів з німецького зоопарку упіймали

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Ведмедя поліцейським довелось застрелити

Тварин, що втекли з зоопарку у національному парку Айфель у селищі Люнебах федеральна земля Рейнланд-Пфальц спіймали.

Про це повідомляє ZDF.

#BREAKING Escaped big cats from German zoo recaptured, media report — AFP news agency (@AFP) 1 червня 2018 р.

Раніше повідомлялось, що з зоопарку втекли два тигри, два леви, ведмідь та ягуар. Згодом поліцейські застрелили ведмедя.

Інцидент стався в зоопарку в місті Люнебах. У цьому звіринці на 30 гектарах живуть приблизно 400 тварин, в тому числі і екзотичних порід.

До пошукової операції було залучено велику кількість людей та попереджено місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше у миколаївському зоопарку стався інцидент - зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак.