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    Тварин-втікачів з німецького зоопарку упіймали

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    Тварин-втікачів з німецького зоопарку упіймали

    Ведмедя поліцейським довелось застрелити

    Тварин, що втекли з зоопарку у національному парку Айфель у селищі Люнебах федеральна земля Рейнланд-Пфальц спіймали.

    Про це повідомляє ZDF.

    Раніше повідомлялось, що з зоопарку втекли два тигри, два леви, ведмідь та ягуар. Згодом поліцейські застрелили ведмедя.

    Інцидент стався в зоопарку в місті Люнебах.  У цьому звіринці на 30 гектарах живуть приблизно 400 тварин, в тому числі і екзотичних порід.

    До пошукової операції було залучено велику кількість людей та попереджено місцевих жителів.

    Нагадаємо, раніше у миколаївському зоопарку стався інцидент - зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак.

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