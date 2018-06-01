У Німеччині із зоопарку втекли шестеро хижаків

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До пошукової операції залучено велику кількість людей

Із зоопарку в національному парку Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц в п'ятницю, 1 червня, втекли два леви, ягуар, два тигри і ведмідь.

Про це агентству AFP повідомив прес-секретар районної адміністрації в Бітбурзі.

Інцидент стався в зоопарку в місті Люнебах. У цьому звіринці на 30 гектарах живуть приблизно 400 тварин, в тому числі і екзотичних порід.

До пошукової операції залучено велику кількість людей. Місцевим жителям рекомендовано не залишати своїх осель та інформувати поліцію, коли побачать звірів-втікачів.

Зазначається, що ведмедя вдалося застрелити незабаром після втечі, пошук інших звірів триває.

Нагадаємо, раніше у миколаївському зоопарку стався інцидент - зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак.

Джерело: Deutsche Welle