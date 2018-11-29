Twitter заблокував фейковий акаунт Путіна



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Заблокували акаунт@putinRF_eng, що видавав себе за сторінку Путіна на основі даних від російських чиновників

Акаунт був створений ще в листопаді 2012 року і мав близько одного мільйона читачів

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт, який видавав себе за сторінку президента Росії Володимира Путіна. Про це Reuters повідомив речник соцмережі Іян Планкетт.

«Ми заблокували акаунт@putinRF_eng, що видавав себе (за сторінку Путіна - ред.) на основі даних від російських чиновників», - написав він в електронному листі.

За даними Reuters, акаунт був створений ще в листопаді 2012 року і мав близько одного мільйона читачів. Здебільшого на стрічці цього акаунта публікувалися офіційні посилання на публічні виступи Путіна.

У Кремлі ще не прокоментували новину.