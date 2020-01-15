  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У 56-й окремій мотопіхотній бригаді повідомили про загибель свого бійця

    • Розсилка
    Внаслідок необережного поводження з боєприпасам загинув солдат Віталій Караван - У 56-й окремій мотопіхотній бригаді повідомили про загибель свого бійця
    Внаслідок необережного поводження з боєприпасам загинув солдат Віталій Караван
    Фото: 56 ОМП / Facebook

    Військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами

    Внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув солдат Віталій Караван.

    Про це повідомили у пресцентрі 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

    Згідно з повідомленням, смерть настала вночі 13 січня.

    «За даним фактом проводиться службове розслідування», – повідомили військові.

    Водночас у зведеннях штабу операції Об’єднаних сил за 13 січня вказувалось, що втрат серед військовослужбовців ООС цього дня не було.

    Відомо, що Віталій Караван 1993 року народження, з села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. До служби в ЗСУ працював молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Шепетівської виправної колонії № 98.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

    Донбас ЗСУ смерть добровольці військові розслідування солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ