У 56-й окремій мотопіхотній бригаді повідомили про загибель свого бійця



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Внаслідок необережного поводження з боєприпасам загинув солдат Віталій Караван Фото: 56 ОМП / Facebook

Військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами

Внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув солдат Віталій Караван.

Про це повідомили у пресцентрі 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

Згідно з повідомленням, смерть настала вночі 13 січня.

«За даним фактом проводиться службове розслідування», – повідомили військові.

Водночас у зведеннях штабу операції Об’єднаних сил за 13 січня вказувалось, що втрат серед військовослужбовців ООС цього дня не було.

Відомо, що Віталій Караван 1993 року народження, з села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. До служби в ЗСУ працював молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Шепетівської виправної колонії № 98.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.