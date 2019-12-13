Полковник ЗСУ вибачився за скандальні заяви щодо ветеранів та військових (фідео)



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Олександр Ноздрачов запевнив, що має патріотичну позицію, яка підтверджена діями з перших днів війни

Олександр Ноздрачов додав, що стосовно його дій вже призначено службове розслідування. Він, у свою чергу, готовий понести покарання

Полковник Збройних сил України, начальник Управління військово-цивільного співробітництва Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових з військовими росіянами та проросійськими бойовиками. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

«Сьогодні, під час круглого столу, я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією. Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював думку керівництва Збройних Сил України, це моя провина і я її усвідомлюю», - наголосив він.

Ноздрачов додав, що стосовно його дій вже призначено службове розслідування. Він, у свою чергу, готовий понести покарання.

Полковник ЗСУ запевнив, що має патріотичну позицію, яка підтверджена діями з перших днів війни.

Ноздрачов уточнив, що сказане ним не відображає те, що він хотів донести.

Нагадаємо, 12 грудня під час круглого столу в Києві полковник ЗСУ Олександр Ноздрачов заявив, що «українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко».

Пізніше у Генштабі заявили, що висловлювання полковника є «оціночними і суб’єктивними» та пообіцяли провести службове розслідування, про результати якого повідомити додатково.