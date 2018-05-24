На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини
-
Розсилка
Сумна звістка з лінії фронту
22 травня у зоні проведенн Операції об'єднаних сил загинув боєць із Вінниччини.
Богдан Коломієць служив у 24-та окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Хлопцеві виповнилося 23 роки.
Захисник родом із Луки-Мелешківської. Загинув в результаті осколкового проникаючого поранення не сумісного з життям. З листопада 2016 року служив у ЗСУ за контрактом.
Читайте також
Вінничанин відсвяткував День народження 29 квітня.
Джерело: Vinbazar