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    На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини

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    На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини

    Сумна звістка з лінії фронту

    22 травня у зоні проведенн Операції об'єднаних сил загинув боєць із Вінниччини.

    Богдан Коломієць служив у 24-та окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Хлопцеві виповнилося 23 роки. 

    Захисник родом із Луки-Мелешківської. Загинув в результаті осколкового проникаючого поранення не сумісного з життям. З листопада 2016 року служив у ЗСУ за контрактом.

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    На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини
    На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини
    На Донбасі загинув 23-річний боєць із Вінниччини

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    Джерело: Vinbazar

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