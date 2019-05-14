У 95 кварталі Кривого Рогу жінка-покупець побила касирку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дебоширку затримала поліція Фото: 1kr.ua

Жінці напідпитку не вдалося розрахуватися карткою, через що вона накинулася з кулаками на касира

У супермаркеті в 95-му кварталі Кривого Рогу п'яна жінка побила касира. На дебоширку склали адмінпротокол, і доправили її в психоневрологічний диспансер, повідомляє в понеділок, 13 травня, місцеве видання «Перший міський».

Зазначається, що, взявши необхідні продукти, нетвереза жінка попрямувала до каси, де спробувала оплатити покупку карткою. Однак здійснити оплату не вдалося. Це сильно її розлютило, через що жінка схопила касирку за волосся, почала бити руками і головою об касу.

Прибулі за викликом правоохоронці доправили дебоширку у відділення, де склали адмінпротокол. Оскільки стан жінки не поліпшувався, для її госпіталізації викликали бригаду психіатричної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження на його адресу.