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    «С*ка жирна!»: у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку ногами

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    Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це чоловік став бити її ногами - «С*ка жирна!»: у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку ногами
    Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це чоловік став бити її ногами

    Жінка із собачкою зробила водієві зауваження, через що він «збісився»

    В Запоріжжі власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження на його адресу. Про жахливий інцидент повідомили у Facebook-спільноті «Харків 1654».

    «Конфлікт між жінкою і власником авто переріс у бійку. Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це мужик став бити її ногами», - зазначено в пості до відео.

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    Відео: (facebook.com/Харьков 1654)

    Підписники не змогли пройти повз неадекватної поведінки чоловіка і прокоментували ситуацію. Багатьом здалася така поведінка негідною:

    • Повсюдна деградація.
    • А хто знімає? Чому не заступився за жінку?
    • Урод! Він не гідний слова «чоловік». Через смердючу машину ногами штовхати жінку. 
    • Це ж виродки, його треба на кіл.

    Відео, можливо, знімав знайомий потерпілої, тому що вона кричала: «Знімай все». 

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