«С*ка жирна!»: у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку ногами



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Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це чоловік став бити її ногами

Жінка із собачкою зробила водієві зауваження, через що він «збісився»

В Запоріжжі власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження на його адресу. Про жахливий інцидент повідомили у Facebook-спільноті «Харків 1654».

«Конфлікт між жінкою і власником авто переріс у бійку. Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це мужик став бити її ногами», - зазначено в пості до відео.

«Тварюка, с*ка жирна!», - чути, як кричить на адресу жінки агресивний чоловік.

Відео: (facebook.com/Харьков 1654)

Підписники не змогли пройти повз неадекватної поведінки чоловіка і прокоментували ситуацію. Багатьом здалася така поведінка негідною:

Повсюдна деградація.

А хто знімає? Чому не заступився за жінку?

Урод! Він не гідний слова «чоловік». Через смердючу машину ногами штовхати жінку.

Це ж виродки, його треба на кіл.

Відео, можливо, знімав знайомий потерпілої, тому що вона кричала: «Знімай все».