«С*ка жирна!»: у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку ногами
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Розсилка
Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це чоловік став бити її ногами
Жінка із собачкою зробила водієві зауваження, через що він «збісився»
В Запоріжжі власник авто побив жінку за те, що вона зробила зауваження на його адресу. Про жахливий інцидент повідомили у Facebook-спільноті «Харків 1654».
«Конфлікт між жінкою і власником авто переріс у бійку. Жінка зробила зауваження і вдарила машину по крилу, за це мужик став бити її ногами», - зазначено в пості до відео.
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Відео: (facebook.com/Харьков 1654)
Підписники не змогли пройти повз неадекватної поведінки чоловіка і прокоментували ситуацію. Багатьом здалася така поведінка негідною:
- Повсюдна деградація.
- А хто знімає? Чому не заступився за жінку?
- Урод! Він не гідний слова «чоловік». Через смердючу машину ногами штовхати жінку.
- Це ж виродки, його треба на кіл.
Відео, можливо, знімав знайомий потерпілої, тому що вона кричала: «Знімай все».