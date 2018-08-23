У Бельгії чоловік зарізав двох відвідувачів ресторану



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Фото: RTL Місце нападу

За словами очевидців, чоловік прийшов в ресторан, щоб напасти на свою колишню подругу і її мачуху

Невідомий чоловік напав з ножем на відвідувачів ресторану в районі Моресне-Шапель на сході Бельгії, двоє людей загинули.

Про це повідомляє телеканал RTL .

Бургомістр комуни Пломбьер Террі Віммер зазначив, що подія не була терактом, додавши, що зловмисника нейтралізували і він «не в змозі завдати шкоди». В прокуратурі повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, включаючи нападника. Правоохоронні органи і влада не уточнили, за яких обставин загинув зловмисник.

За словами очевидців, які наводить телеканал, чоловік прийшов в ресторан, щоб напасти на свою колишню подругу і її мачуху.

За непідтвердженою інформацією, дівчина розлучилася з чоловіком півтора роки тому, після чого він погрожував їй.

Нагадаємо, декілька днів тому в Іспанії чоловік з криком «Аллах акбар» напав з ножем на поліцейських.