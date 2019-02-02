У Бердянську частково відновили водопостачання



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Влада Бердянська не гарантує, що воду не доведеться знову відключати

З 27 січня через аварію колектора було припинено подачу води в шести мікрорайонів Бердянська

У Бердянську Запорізької області після аварії на колекторі частково відновлено подачу води.

Про це 2 лютого повідомляє телеканал «112 Україна».

Водночас зазначається, що влада міста не гарантує, що воду не доведеться знову відключати, оскільки вчора виявили обвал на іншій частині колектора.

Як відомо, 27 січня на ділянці магістрального каналізаційного колектору, розташованого на Мелітопольському шосе в місті Бердянськ, сталось руйнування труби колектору. В результаті став неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, тому з метою запобігання витікання нечистот з каналізації терміново були зупинені насосні станції.

Таким чином було припинено подачу води в шести мікрорайонів міста.

За фактом службової недбалості, що призвело до масштабної аварії на колекторі у Бердянську, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.