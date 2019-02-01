Поліція відкрила кримінальне провадження через аварію колектора в Бердянську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 лютого водопостачання у Бердянську не було відновлене

У Бердянську за фактом службової недбалості, що призвело до масштабної аварії на колекторі, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Про це 1 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що 27 січня на ділянці магістрального каналізаційного колектору, розташованого на Мелітопольському шосе в місті Бердянськ, сталось руйнування труби колектору. В результаті став неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, тому з метою запобігання витікання нечистот з каналізації терміново були зупинені насосні станції.

«Таким чином було припинено подачу води в шести мікрорайонів міста. У зв’язку з чим була призупинена діяльність деяких навчальних закладів та дитячих садочків», - заявили в поліції.

Повідомляється, що на даний час поліцейськими встановлюються особи, які допустили масштабну аварію на каналізаційному колекторі. «Слідчими проводиться ряд заходів задля всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження», - зазначили в поліції.

У прес-службі додали, що в Бердянську організовано підвезення технічної та питної води місцевим мешканцям. Техніку надають Національна гвардія, ДСНС в Запорізькій області, водоканал, підприємства, установи та приватні підприємці міста.

«Також керівництвом ГУНП в Запорізькій області прийнято рішення про надання допомоги місцевим мешканцям. Так, поліцейськими Бердянського відділу поліції організовано підвоз очищеної питної води для пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.

Станом на 1 лютого водопостачання у Бердянську не було відновлене.