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    У Берліні посилять заходи безпеки через виявлену у Потсдамі вибухівку

    У виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок
    Поліція Берліна посилила заходи безпеки після того, як в місті Потсдам, розташованому в 20 км від столиці Німеччини, на центральному різдвяному ярмарку було знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Тим часом глава МВС федеральної землі Бранденбург Карл-Хайнц Шретер заявив журналістам, що у виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і
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    Німецька поліція
    Німецька поліція

    У виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок

    Поліція Берліна посилила заходи безпеки після того, як в місті Потсдам, розташованому в 20 км від столиці Німеччини, на центральному різдвяному ярмарку було знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.

    Тим часом глава МВС федеральної землі Бранденбург Карл-Хайнц Шретер заявив журналістам, що у виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок. При цьому чиновник допустив, що ця речовина не було вибуховою, і що знешкоджений пристрій було лише муляжем.

    «Розслідування тільки починається», - додав міністр.

    У свою чергу агентство АР повідомляє з посиланням на поліцію землі Бранденбург, що пристрій являв собою «циліндричний об'єкт з проводами, батареями і цвяхами, проте поки не було знайдено жодного запального пристрою».

    Як повідомлялося, 1 грудня поліція евакуювала різдвяний ярмарок у Потсдамі після того як неподалік було виявлено підозрілий пакунок.

    Згодом німецька поліція знешкодила вибухівку

    Джерело: Deutsche Welle

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