У Берліні посилять заходи безпеки через виявлену у Потсдамі вибухівку

У виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок

Поліція Берліна посилила заходи безпеки після того, як в місті Потсдам, розташованому в 20 км від столиці Німеччини, на центральному різдвяному ярмарку було знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Тим часом глава МВС федеральної землі Бранденбург Карл-Хайнц Шретер заявив журналістам, що у виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і



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Німецька поліція

У виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок

Поліція Берліна посилила заходи безпеки після того, як в місті Потсдам, розташованому в 20 км від столиці Німеччини, на центральному різдвяному ярмарку було знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.

Тим часом глава МВС федеральної землі Бранденбург Карл-Хайнц Шретер заявив журналістам, що у виявленій в Потсдамі вибухівці знаходилися цвяхи і невідомий порошок. При цьому чиновник допустив, що ця речовина не було вибуховою, і що знешкоджений пристрій було лише муляжем.

«Розслідування тільки починається», - додав міністр.

У свою чергу агентство АР повідомляє з посиланням на поліцію землі Бранденбург, що пристрій являв собою «циліндричний об'єкт з проводами, батареями і цвяхами, проте поки не було знайдено жодного запального пристрою».

Як повідомлялося, 1 грудня поліція евакуювала різдвяний ярмарок у Потсдамі після того як неподалік було виявлено підозрілий пакунок.

Згодом німецька поліція знешкодила вибухівку

Джерело: Deutsche Welle