На зустрічі Трампа і Путіна точно буде питання України і полонених моряків – Клімкін



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Трамп планує зустрітися з Путіним під час саміту G20 у японській Осаці, що має відбутися 28-29 червня

Трамп сам буде приймати рішення, але в його матеріалах, я упевнений, все буде написано правильно, міністр МЗС

На зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде питання України та звільнення українських полонених моряків.

Таке переконання висловив глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю «5 каналу», що вийшло в ефір 23 червня.

«Ми поговорили із Білим домом, Держдепом стосовно того, як «український трек» має бути висвітлений (на зустрічі - ред.) ... Звичайно, Трамп сам буде приймати рішення. Але в його матеріалах, я упевнений, все буде написано правильно», - заявив Клімкін.

«Україна там точно буде присутня, і звільнення (полонених Росією українських моряків - ред.) там теж буде присутнє», - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у японській Осаці, що має відбутися 28-29 червня.

Російські військові обстріляли і захопили 24 українських моряків 25 листопада 2018 року у Керченській протоці, також взявши в полон військові українські катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу». Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

«Суди» окупованого Криму заарештували моряків, вони були перевезені до російських СІЗО.

Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.