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    У Білому домі розповіли, про що говорили Трамп і Путін

    Путін і Трамп обговорили по телефону становище на Близькому Сході
    Головними темами телефонної розмови президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 12 лютого стали ситуація на Близькому сході, врегулювання кризи навколо Північної Кореї та авіакатастрофа пасажирського літака поблизу Москви. Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Сари Сандерс, оприлюдненому в понеділок за
    • Сьогодні, 05:15
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    Путін і Трамп обговорили по телефону становище на Близькому Сході

    Головними темами телефонної розмови президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 12 лютого стали ситуація на Близькому сході, врегулювання кризи навколо Північної Кореї та авіакатастрофа пасажирського літака поблизу Москви.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Сари Сандерс, оприлюдненому в понеділок за результатами розмови.

    «Президент Путін зазначив, що зустрічатиметься сьогодні ввечері з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, і президент Трамп зауважив, що зараз настав час працювати над досягненням угоди про тривалий мир», - наголошується в повідомленні.

    Трамп і Путін також обговорили інші теми, відносно яких сторони мають спільне занепокоєння.

    «Президент Трамп нагадав про важливість здійснити наступні кроки для забезпечення денуклеаризації Північної Кореї», - зазначили в цьому зв'язку в Білому домі.

    Крім того, повідомляється, що глава Білого дому висловив співчуття російській стороні у зв'язку з авіакатастрофою рейсу 703 Саратовських авіаліній 11 лютого.

    «Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати готові допомогти російській владі з проведенням їхнього розслідування», - зауважили в адміністрації президента США.

    Нагадаємо, адміністрація Білого дому надала проект бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 фіксальний рік.

    Джерело: Укрінформ

    США авіакатастрофа Путін Дональд Трамп розслідування
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