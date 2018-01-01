У Білому домі розповіли, про що говорили Трамп і Путін

Путін і Трамп обговорили по телефону становище на Близькому Сході

Головними темами телефонної розмови президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 12 лютого стали ситуація на Близькому сході, врегулювання кризи навколо Північної Кореї та авіакатастрофа пасажирського літака поблизу Москви. Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Сари Сандерс, оприлюдненому в понеділок за



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Путін і Трамп обговорили по телефону становище на Близькому Сході

Головними темами телефонної розмови президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 12 лютого стали ситуація на Близькому сході, врегулювання кризи навколо Північної Кореї та авіакатастрофа пасажирського літака поблизу Москви.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речниці Білого дому Сари Сандерс, оприлюдненому в понеділок за результатами розмови.

«Президент Путін зазначив, що зустрічатиметься сьогодні ввечері з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, і президент Трамп зауважив, що зараз настав час працювати над досягненням угоди про тривалий мир», - наголошується в повідомленні.

Трамп і Путін також обговорили інші теми, відносно яких сторони мають спільне занепокоєння.

«Президент Трамп нагадав про важливість здійснити наступні кроки для забезпечення денуклеаризації Північної Кореї», - зазначили в цьому зв'язку в Білому домі.

Крім того, повідомляється, що глава Білого дому висловив співчуття російській стороні у зв'язку з авіакатастрофою рейсу 703 Саратовських авіаліній 11 лютого.

«Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати готові допомогти російській владі з проведенням їхнього розслідування», - зауважили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, адміністрація Білого дому надала проект бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 фіксальний рік.

Джерело: Укрінформ