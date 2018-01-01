У Білорусі минулоріч винесли п'ять смертних вироків

Довічне ув'язнення є альтернативою смертної кари у Білорусі

Білоруські суди в минулому році винесли п'ять смертних вироків і три вироки до довічного ув'язнення. Про це повідомив перший заступник голови Верховного суду Білорусі Валерій Калінковіч, передає «Інтерфакс-Україна». «До виняткової міри покарання — п'ять, до довічного ув'язнення — три», —