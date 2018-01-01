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    У Білорусі минулоріч винесли п'ять смертних вироків

    Довічне ув'язнення є альтернативою смертної кари у Білорусі
    Білоруські суди в минулому році винесли п'ять смертних вироків і три вироки до довічного ув'язнення. Про це повідомив перший заступник голови Верховного суду Білорусі Валерій Калінковіч, передає «Інтерфакс-Україна». «До виняткової міри покарання — п'ять, до довічного ув'язнення — три», —
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    Довічне ув'язнення є альтернативою смертної кари у Білорусі

    Білоруські суди в минулому році винесли п'ять смертних вироків і три вироки до довічного ув'язнення.

    Про це повідомив перший заступник голови Верховного суду Білорусі Валерій Калінковіч, передає «Інтерфакс-Україна».

    «До виняткової міри покарання — п'ять, до довічного ув'язнення — три», — повідомив Калінковіч на прес-конференції в Мінську.

    За його словами, варто враховувати, що довічне ув'язнення є альтернативою смертної кари.

    Нагадаємо, 23 січня у Євросоюзі знову закликали Білорусь скасувати смертну кару. У ЄС зазначили, що першим кроком на цьому шляху має стати введення мораторію.

    Білорусь ЄС суд смертна кара
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