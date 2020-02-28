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    У Білорусі у прокат виходить перший фільм українською мовою

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    Кадр із фільму &laquo;Мої думки тихі&raquo; - У Білорусі у прокат виходить перший фільм українською мовою
    Кадр із фільму «Мої думки тихі»

    Це перший за багато років український фільм, який виходить в прокат в Білорусі і перший фільм, який буде показаний в кінотеатрах українською мовою

    Фільм-прорив українського кіно «Мої думки тихі» ( «Мої думки тихі») виходить в білоруський прокат з 27 лютого. Це перший за багато років український фільм, який виходить в прокат в Білорусі і перший фільм, який буде показаний в кінотеатрах українською мовою. Про це пише білоруське видання «Новы час».

    Кінодебют Антоніо Лукича  - свіжа і винахідлива комедія, заснована на реальних подіях. Двадцятип'ятирічний Вадим живе тим, що записує і продає найрізноманітніші звуки. Втім, він з радістю віддав би все, що має, за можливість почати життя заново у далекій і прекрасній Канаді. Тому він без роздумів погоджується на роботу, яка може втілити його мрію в життя. Вадим відправляється в Закарпаття записувати звуки тварин і рідкісних птахів. Однак ситуація трохи ускладнюється тим, що компанію Вадиму в подорож складе мама...

    Картину «Мої думки тихі» у 2019 році на МКФ в Карлових Варах нагородили спеціальним призом журі конкурсу «На Схід від Заходу». На кінофестивалі в Одесі стрічка отримала Приз ФІПРЕСІ найкращому українському повнометражному фільму, премію за кращу жіночу роль, приз глядацьких симпатій, а також - спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). На 26-му «Листопаді» картина також стала володаркою спеціальної згадки журі конкурсу «Молодість на марші» ( «За креативне дослідження нових шляхів розповісти про свою країну»). Протягом п'яти днів фестивалю фільм тримався в топі глядацького голосування.

    27 лютого в 19:00 в кінотеатрі «Піонер» перед показом фільму зі вступним словом виступить Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизима.

    Як повідомлялось, у липні 2019 року фільм «Мої думки тихі» здобув нагороду Карловарського фестивалю.

    Білорусь кіно Закарпаття посол Україна фільм
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