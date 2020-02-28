У Білорусі у прокат виходить перший фільм українською мовою

Кінодебют Антоніо Лукича - свіжа і винахідлива комедія, заснована на реальних подіях. Двадцятип'ятирічний Вадим живе тим, що записує і продає найрізноманітніші звуки. Втім, він з радістю віддав би все, що має, за можливість почати життя заново у далекій і прекрасній Канаді. Тому він без роздумів погоджується на роботу, яка може втілити його мрію в життя. Вадим відправляється в Закарпаття записувати звуки тварин і рідкісних птахів. Однак ситуація трохи ускладнюється тим, що компанію Вадиму в подорож складе мама...

Картину «Мої думки тихі» у 2019 році на МКФ в Карлових Варах нагородили спеціальним призом журі конкурсу «На Схід від Заходу». На кінофестивалі в Одесі стрічка отримала Приз ФІПРЕСІ найкращому українському повнометражному фільму, премію за кращу жіночу роль, приз глядацьких симпатій, а також - спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). На 26-му «Листопаді» картина також стала володаркою спеціальної згадки журі конкурсу «Молодість на марші» ( «За креативне дослідження нових шляхів розповісти про свою країну»). Протягом п'яти днів фестивалю фільм тримався в топі глядацького голосування.

27 лютого в 19:00 в кінотеатрі «Піонер» перед показом фільму зі вступним словом виступить Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизима.

Як повідомлялось, у липні 2019 року фільм «Мої думки тихі» здобув нагороду Карловарського фестивалю.