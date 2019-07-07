Український фільм «Мої думки тихі» здобув нагороду Карловарського фестивалю



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Український режисер Антоніо Лукіч зі спеціальною нагородою за фільм «Мої думки тихі» під час церемонії закриття 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, 6 липня 2019 року

Головну нагороду фестивалю здобув болгарський фільм

Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» – лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції «На Схід від Заходу» фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю.

Головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» – здобув болгарський фільм «Батько» Петара Валчанова і Крістіни Грозевої.

Нагородою фестивалю за найкращу жіночу роль відзначена німецька актриса Корінна Гарфоух за головну роль у стрічці «Лара», найкращим актором фестивалю став словацький актор Мілан Ондрік за роль у стрічці «Нехай буде світло».

Нагороду фестивалю за найкращий документальний фільм здобула естонсько-латвійська стрічка «Несмертельні».

Фільми на фестивалі цього року переглянуло близько 140 тисяч глядачів.

Наступний, 55-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, відкриється 3 липня 2020 року.

Джерело: Радіо Свобода