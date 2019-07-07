  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Український фільм «Мої думки тихі» здобув нагороду Карловарського фестивалю

    • Розсилка
    <span>Український режисер Антоніо Лукіч зі спеціальною нагородою за фільм &laquo;Мої думки тихі&raquo; під час церемонії закриття 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, 6 липня 2019 року</span> - Український фільм «Мої думки тихі» здобув нагороду Карловарського фестивалю
    Український режисер Антоніо Лукіч зі спеціальною нагородою за фільм «Мої думки тихі» під час церемонії закриття 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, 6 липня 2019 року

    Головну нагороду фестивалю здобув болгарський фільм

    Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» – лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції «На Схід від Заходу» фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю.

    Головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» – здобув болгарський фільм «Батько» Петара Валчанова і Крістіни Грозевої.

    Нагородою фестивалю за найкращу жіночу роль відзначена німецька актриса Корінна Гарфоух за головну роль у стрічці «Лара», найкращим актором фестивалю став словацький актор Мілан Ондрік за роль у стрічці «Нехай буде світло».

    Нагороду фестивалю за найкращий документальний фільм здобула естонсько-латвійська стрічка «Несмертельні».

    Фільми на фестивалі цього року переглянуло близько 140 тисяч глядачів.

    Наступний, 55-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, відкриється 3 липня 2020 року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    кіно актриса актор фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ