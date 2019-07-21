У Білорусі відреагували на інформацію про російські війська на кордоні з Україною



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Українські військові перевіряють інформацію про присутність військ РФ на білоруській частині зони ЧАЕС

У Білорусі зреагували на повідомлення українських військових, що вони перевіряють повідомлення в соцмережах про можливу наявність поблизу кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ.

Про це міністерство оборони Білорусі повідомило у своєму каналі в телеґрамі.

«Поширювана в мережі інформація про нібито «присутність військ Росії на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження» не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

Раніше 20 липня новостворена спеціальна бригада Збройних сил України, розташована на північному кордоні України з Білоруссю, відреагувала на такі повідомлення в соцмережах.

«Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів. На даний час факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється», – повідомила у фейсбуці 61-а окрема піхотна єгерська бригада.

«В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору», – запевнила прес-служба бригади.

Раніше стало відомо, що уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.

Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.

Як повідомлялось, на сьогодні у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі чотири підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.