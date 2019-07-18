У Чорному морі перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ, - розвідка



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Кораблі базуються як в окупованому Криму в Кримській ВМБ (Севастополь), так і в Новоросійській ВМБ (Новоросійськ) на території Краснодарського краю, РФ

На сьогодні у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі чотири підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це у пише УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«На даний момент у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі чотири підводних човни Чорноморського флоту. Вони базуються як в окупованому Криму в Кримській ВМБ (Севастополь), так і в Новоросійській ВМБ (Новоросійськ) на території Краснодарського краю, РФ», - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, Росія вивела військові кораблі в Криму на тлі навчань НАТО в Чорному морі.

Як повідомлялося, військово-морські навчання НАТО Sea Breeze-2019 проходять з 1 по 12 липня. Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 3 тисячі військовослужбовців з 19 країн. Військові відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, на воді, під водою і в повітрі. Навчання пройдуть в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також стало відомо, що російські військові стежать за кораблями НАТО в Чорному морі. Для цього вони використовують протичовновий корабель Касимов і сторожовик «Пытливый».