Українські військові перевіряють інформацію про присутність військ РФ на білоруській частині зони ЧАЕС



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Фото: facebook.com/W.Martyniuk

Наразі факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється

Військовослужбовці перевіряють факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомила пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади у Facebook.

«У соціальній мережі Фейсбук шириться інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ. Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів. На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється», - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що в разі його підтвердження 61-а опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору.

Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Раніше стало відомо, що уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.

Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.

Як повідомлялось, на сьогодні у Чорному морі перебуває 37 кораблів, у тому числі чотири підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.