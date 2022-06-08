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    У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу. Звернення президента (відео)

    &laquo;Тільки повернення України і тільки український закон означатимуть для окупованих територій нормальне життя &ndash; знову&raquo; - У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу. Звернення президента (відео)
    «Тільки повернення України і тільки український закон означатимуть для окупованих територій нормальне життя – знову»
    фото: Офіс президента

    Триває одне з найважчих протистоянь цієї війни

    Президент України Володимир Зеленський увечері 8 червня звернувся до українців із підсумками 105 доби повномасштабної війни з РФ.

    Повний текст звернення

    Українці! Українки! Усі наші захисники і захисниці! Рівно 10 років тому у цей день почався «Євро-2012» – чемпіонат Європи з футболу, який об’єднав усіх українців, українців та поляків, українців та абсолютну більшість європейців. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у нас у столиці, в Києві. Матчі проводились в різних містах наших двох країн і зокрема в Донецьку, на «Донбас-Арені». Всього лише 10 років минуло – а таке враження, що це було в іншому світі.

    Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають.

    10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія. Принесла як раз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи. Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І звичайно – нові матчі команд світового рівня на «Донбас-арені».

    Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді і другу всіх українців, за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства. І всі наші друзі, всі наші дипломати зараз працюють для цього, працюють на повну. Разом з Анджеєм мала поїхати і президентка Словаччини Зузанна Чапутова – планувалась така спільна ініціатива двох лідерів. Завадив позитивний тест на ковід. Що ж, такі умови нашого життя зараз. Бажаю Зузанні якнайшвидшого одужання.

    Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі.

    Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів. Захід хоча і непублічним був, але все ж дуже вагомий, потужний. Запросив їх інвестувати в Україну. Інвестуйте.

    Також поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили – як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну. Для мене дуже важливо – побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю ще раз, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було би правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни.

    Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу.

    Також підписав укази про нагородження наших героїв. 285 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 68 з них посмертно. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

    Вічна слава нашим героям, які захищають державу!

    Слава Україні!

    Нагадаємо, Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому.

    Теги: росія окупанти чемпіонат Європи санкції саміт війна бізнес прапор закон українці Донецьк Володимир Зеленський Україна президент міст окупація #stoprussia
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    У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу. Звернення президента (відео)