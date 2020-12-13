У «Борисполі» затримано іноземця, якого розшукує Інтерпол

В аеропорті «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Польщі, якого оголошено у розшук в Інтерпол

Громадянин Польщі намагався вилетіти з Києва до Дубаю

12 грудня військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту Борисполя іноземця, який був у міжнародному розшуку, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

За інформацією прикордонників, чоловік прямував на літак до ОАЕ та під час оформлення пасажирів авіарейсу, на документи поляка спрацювала база даних Інтерполу. «В базі зазначалося – при виявленні заарештувати», – зазначили у пресслужбі.

Охоронці кордону одразу затримали громадянина Польщі та сповістили Укрбюро Інтерполу у Києві, співробітники якого підтвердили, що він дійсно у розшуку.

Виявилося, що минулого тижня, вже після прибуття іноземця в Україну, правоохоронні органи Польщі оголосили його у міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність. Особу передано співробітникам Нацполіції для подальшої екстрадиції до Польщі.

Як повідомляв «Главком», 10 грудня столичні правоохоронці затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за участь у бойових діях на території однієї з країн Близького Сходу