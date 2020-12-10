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    У Києві затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

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    <p>33-річний громадянин РФ з 2018 року перебував у міжнародному розшуку</p> - У Києві затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

    33-річний громадянин РФ з 2018 року перебував у міжнародному розшуку

    Фото: Нацполіція

    Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу

    Столичні правоохоронці затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за участь у бойових діях на території однієї з країн Близького Сходу

    Про це у четвер повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «9 грудня, оперативники Нацполіції та поліції Києва затримали іноземця у столиці. Відповідно до обліків Інтерполу, 33-річний громадянин РФ з 2018 року перебував у міжнародному розшуку», –йдеться в повідомленні.

    Чоловіка розшукували за участь у бойових діях  у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу. Відомо, що він у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування.

    Наразі вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

    Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала в Одесі терориста з «Ісламської держави».

    Теги: Національна поліція України Росія СБУ Київ Інтерпол арешт
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