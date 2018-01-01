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    У «Борисполі» зустріли боксера Усика після його перемоги у Ризі (відео)

    Усик захистив титул чемпіона світу
    В аеропорті «Бориспіль» зустрічають українського боксера Олександра Усика, який прилетів з Латвії після переможного бою з Майрісом Брієдісом. У Ризі Усик захистив титул чемпіона світу у категорії WBO і здобув титул WBC, який захищав Брієдіс. У суботу, 27 грудня, відбувся поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі
    • Сьогодні, 15:04
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    Усик захистив титул чемпіона світу

    В аеропорті «Бориспіль» зустрічають українського боксера Олександра Усика, який прилетів з Латвії після переможного бою з Майрісом Брієдісом.

    У Ризі Усик захистив титул чемпіона світу у категорії WBO і здобув титул WBC, який захищав Брієдіс.

    У суботу, 27 грудня, відбувся поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) та боксером з Латвії, володарем титулу WBC, Майрісом Брієдісом (23-0, 18 KO) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

    Перший рефері зафіксував рівність - 114:114, а ось двоє інших віддали перемогу українцю - 115:113 і таким чином перемогу здобув Олександр Усик.

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