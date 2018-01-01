Олександр Усик здобув важливу перемогу у своїй кар'єрі

Боксери відстояли всі дванадцять раундів

У суботу, 27 грудня, відбувся поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) та боксером з Латвії, володарем титулу WBC, Майрісом Брієдісом (23-0, 18 KO) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Усик на передматчевих заходах був дуже впевненим. Чого не скажеш про Брієдіса, який

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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Боксери відстояли всі дванадцять раундів

У суботу, 27 грудня, відбувся поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) та боксером з Латвії, володарем титулу WBC, Майрісом Брієдісом (23-0, 18 KO) у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Усик на передматчевих заходах був дуже впевненим. Чого не скажеш про Брієдіса, який помітно нервував. Першим відводив погляд. Українець був явно переконливішим і впевненішим до бою. Як і українські вболівальники.

Статистика боксерів перед поєдинком

Фаворитом бою і всього турніру букмекери визначили українця, і на це було декілька причин.

Латвієць Майріс Брієдіс є універсальним боксером, який здатний ефективно працювати в різних стилях. Коли потрібно, може зарубати, як часом траплялося в рингу з Марко Хуком або звести ризик до мінімуму, втопивши бій в клінчах, як сталося в півфіналі турніру з Майком Пересом.

А ось Усик зарекомендував себе як найбільш технічний боксер. Перебоксувати його майже неможливо, що відразу ставить українця в більш вигідну позицію щодо опонентів. Усик також хороший в таймінгу, може правильно розподілити свої сили в атаці, поступово навантажуючи суперника. Він рідко форсує події, поступово нарощує міць і при цьому дуже обережно працює в захисті.

Перед самим поєдинком Брієдіс помітно нервував, що позначилося на його діях. Латвієць не пускав нікого у свою роздягальню та був достатньо замкнутим. Проте Усик був повною протилежністю свого суперника. Він відкрито спілкувався, посміхався та активно проводив розминку.

Олександр Усик в роздягальні з прапором України

Примітно, що перед початком поєдинку обидва боксери одночасно піднялися на ринг під спільну мелодію, що означає рівність суперників на рингу, бо обидва є чемпіонами світу.

Отож поєдинок стартував. Початок бою обидва боксери розпочали з тактичної розвідки, активно переміщувалися по рингу і пробивали один одному по корпусу. Майрісу Брієдісу вдалося декілька разів влучити по Олександру Усику, однак українець зміг вчасно заблокувати удари. Латвієць поступався у швидкості українцю, але демонстрував, що його комбінації можуть бути не менш небезпечними, ніж у Олександра.

Починаючи з другого раунду Брієдіс почав активно атакувати Усика і працювати корпусом. Українець почав багато пропускати від суперника, однак періодично влучав «двійками» і нічим не поступався латвійцю. Майріс використав удар головою і бій призупинили на 15 секунд.

У п’ятому раунді Олександру Усику вдалося пробити фірмовим ударом з лівої та одразу ж пробити аперкот. Брієдіс помітно почав втрачати позиції, а українець почав показувати спортивну злість. На останніх хвилинах раунду Усик провів вражаючу серію ударів, нанісши супернику сильну трійку.

Перед екватором поєдинку боксери відновили перевагу і українець знову почав давати латвійцю наносити удари по собі. Олександр перечепився через ногу суперника і впав на ринг, однак швидко піднявся і продовжив поєдинок. Брієдіс старався відповідати ударом на удар.

Усик продовжив тримати дистанцію, але не завжди це виходило. Латвієць поступався в швидкості, але працював корпусом на відмінно. Українцю вдалося пробити лівий боковий точно в щелепу супернику і сьомий раунд залишається за ним.

Наступні два раунди боксери провели у рівній боротьбі, знизивши темп поєдинку і зробивши обмін ударами по корпусу. Дуже важкі раунди для суддів. Усик працював передньою рукою, а Брієдіс своїми ударами не давав підійти українцеві. Лише наприкінці дев’ятого раунду латвійцю вдалося декілька разів сильно пробити по українському боксерові.

На початку десятого раунду Олександр Усик почав нарощувати інтенсивність поєдинку, штурмуючи Брієдіса. Але дуже важко організувати штурм проти опонента такого рівня. Брієдіс тут же показав зуби.

Латвієць постійно намагався знизити темп поєдинку, не встигаючи за швидкістю українця. Усик починав переважати у поєдинку.

Останній раунд пройшов на максимальних емоціях. Майже весь раунд Брієдіс провів на центрі рингу, але наш співвітчизник нічим не поступився латвійцю, активно відповідаючи на удари. Боксери відбоксували всі дванадцять раундів.

Перший рефері зафіксував рівність - 114:114, а ось двоє інших віддали перемогу Усику - 115:113 і таким чином перемогу здобув Олександр Усик. Українець проходить у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. Також наш співвітчизник стає володарем двох поясів - WBO та WBC.

Тепер Усик зустрінеться з переможцем іншого півфіналу, в якому змагатимуться росіянин Мурат Гассієв і кубинець Юніер Дортікос. Цей бій відбудеться 3-го лютого в Сочі.