У бразильській в'язниці під час бунту загинули понад 50 людей



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Заворушення тривали більше п’яти годин

У Бразилії під час бунту в одній із в'язниць загинули щонайменше 52 людей, 16 загиблих були обезголовлені.

Про це повідомляє BBC.

Пенітенціарний заклад міста Алтаміра в штаті Пара розрахований на 200 людей, але на момент бунту в ньому утримували 311 ув'язнених.

За наявною інформацією, у в’язниці спалахнули сутички між двома ворогуючими бандами, назва яких не вказується. Заворушення тривали більше п’яти годин.

Місцеві чиновники на прес-конференції розповіли, що 16 загиблих були обезголовлені. Ув’язнені підпалили частину в’язниці, що призвело до інших смертей.

Двоє співробітників адміністрації в’язниці, яких взяли в заручники, були звільнені.

Насильство в бразильських тюрмах — не рідкість. За кількістю пенітенціарних закладів країна перебуває на третьому місці у світі — це близько 700 тисяч ув’язнених, і перенаселеність є поширеною проблемою.