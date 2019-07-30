У бразильській в'язниці під час бунту загинули понад 50 людей
Заворушення тривали більше п’яти годин
У Бразилії під час бунту в одній із в'язниць загинули щонайменше 52 людей, 16 загиблих були обезголовлені.
Про це повідомляє BBC.
Пенітенціарний заклад міста Алтаміра в штаті Пара розрахований на 200 людей, але на момент бунту в ньому утримували 311 ув'язнених.
За наявною інформацією, у в’язниці спалахнули сутички між двома ворогуючими бандами, назва яких не вказується. Заворушення тривали більше п’яти годин.
Місцеві чиновники на прес-конференції розповіли, що 16 загиблих були обезголовлені. Ув’язнені підпалили частину в’язниці, що призвело до інших смертей.
Двоє співробітників адміністрації в’язниці, яких взяли в заручники, були звільнені.
Насильство в бразильських тюрмах — не рідкість. За кількістю пенітенціарних закладів країна перебуває на третьому місці у світі — це близько 700 тисяч ув’язнених, і перенаселеність є поширеною проблемою.