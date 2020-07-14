У Британії екстрено сів літак через записку про бомбу в туалеті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нічого підозрілого на борту літака Ryanair знайдено не було Фото: ВВС

Boeing летів з польського Кракова в Дублін

Літак компанії Ryanair був змушений позапланово приземлитися після того, як в туалеті було виявлено записку, в якій стверджувалося, що на борту знаходилися вибухові речовини.

Про це повідомляє ВВС.

Літак Boeing 737, що виконував рейс з Кракова в Дублін, був перенаправлений в британський аеропорт Станстед, щоб співробітники поліції могли перевірити його.

Два літаки ВПС Британії супроводжували літак, який приземлився близько о 18:40 у понеділок.

Поліція повідомила, що нічого підозрілого виявлено не було, але двоє чоловіків були заарештовані за підозрою в погрозах повітряному судну. Чоловіки у віці 26 і 47 років залишаються під вартою.

«Літак приземлився нормально, але був доставлений на віддалену стоянку, де пасажири благополучно висадилися», - сказав представник авіакомпанії.

Поліція підтвердила, що всі пасажири були благополучно висаджені з літака.