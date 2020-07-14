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    У Британії екстрено сів літак через записку про бомбу в туалеті

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    <span>Нічого підозрілого на борту літака Ryanair знайдено не було</span> - У Британії екстрено сів літак через записку про бомбу в туалеті
    Нічого підозрілого на борту літака Ryanair знайдено не було
    Фото: ВВС

    Boeing летів з польського Кракова в Дублін

    Літак компанії Ryanair був змушений позапланово приземлитися після того, як в туалеті було виявлено записку, в якій стверджувалося, що на борту знаходилися вибухові речовини.

    Про це повідомляє ВВС.

    Літак Boeing 737, що виконував рейс з Кракова в Дублін, був перенаправлений в британський аеропорт Станстед, щоб співробітники поліції могли перевірити його.

    Два літаки ВПС Британії супроводжували літак, який приземлився близько о 18:40 у понеділок.

    Поліція повідомила, що нічого підозрілого виявлено не було, але двоє чоловіків були заарештовані за підозрою в погрозах повітряному судну. Чоловіки у віці 26 і 47 років залишаються під вартою.

    «Літак приземлився нормально, але був доставлений на віддалену стоянку, де пасажири благополучно висадилися», - сказав представник авіакомпанії.

    Поліція підтвердила, що всі пасажири були благополучно висаджені з літака.

     

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