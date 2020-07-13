Wizz Air збирається відновити польоти з України до Еміратів



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У 2015 році Wizz Air припинила польоти між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами

Переліт з Одеси в Абу-Дабі обійдеться мінімум у 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси – 870 грн.

Авіакомпанія Wizz Air з 1 жовтня планує відновити зупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомляє портал avianews.

«Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ – Абу-Дабі... Продаж квитків відкрито на рейси з частотою двічі на тиждень щочетверга і щонеділі», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переліт у жовтні з Одеси в Абу-Дабі обійдеться мінімум у 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг.

При цьому нагадується, що з жовтня 2013 року до березня 2014 року між Києвом і Дубаї польоти виконувала українська дочка Wizz Air. У 2015 році польоти припинили.

До слова, уряд Естонії заборонив угорській компанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.

Нагадаємо, 6 липня Ryanair виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну. У київський аеропорт «Бориспіль» прибув літак з Бергамо.