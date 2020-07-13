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    Wizz Air збирається відновити польоти з України до Еміратів

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    <p>У 2015 році Wizz Air припинила польоти між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами</p> - Wizz Air збирається відновити польоти з України до Еміратів

    У 2015 році Wizz Air припинила польоти між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами

    Переліт з Одеси в Абу-Дабі обійдеться мінімум у 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси – 870 грн.

    Авіакомпанія Wizz Air з 1 жовтня планує відновити зупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

    Про це повідомляє портал avianews.

    «Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ – Абу-Дабі... Продаж квитків відкрито на рейси з частотою двічі на тиждень щочетверга і щонеділі», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, переліт у жовтні з Одеси в Абу-Дабі обійдеться мінімум у 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг.

    При цьому нагадується, що з жовтня 2013 року до березня 2014 року між Києвом і Дубаї польоти виконувала українська дочка Wizz Air. У 2015 році польоти припинили.

    До слова, уряд Естонії заборонив угорській компанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.

    Нагадаємо, 6 липня Ryanair виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну. У київський аеропорт «Бориспіль» прибув літак з Бергамо.

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