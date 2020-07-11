У небі над Україною вперше за останній рік пролетів російський літак



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Пасажирський літак «Уральських авіаліній» залетів у повітряний простір України на вільну територію Донбасу, а далі вже над окупованими територіями направився до Санкт-Петербурга

Пасажирське судно пролетіло над вільною та окупованою частинами Донбасу

У п’ятницю, 10 липня, над територією України пролетів російський пасажирський літак рейсу SVR346. Це попри те, що польоти для суден РФ над територією України перебувають під забороною останні кілька років – через взаємні санкції як наслідок війни на Донбасі та анексії Росією Криму.

Пасажирський літак «Уральських авіаліній» вилетів 10 липня о 13:29 за московським часом із Анапи до Санкт-Петербурга. Зазвичай судно летить територією РФ поблизу кордону з Україною. Проте цього разу, як свідчать дані flightaware.com, майже на початку польоту літак чомусь повернув назад, потім взяв курс праворуч (в інший бік від пункту призначення), потім розвернувся в інший бік, залетів у повітряний простір України на вільну територію Донбасу, а далі вже над окупованими територіями направився до Санкт-Петербурга.

Мапи попередніх польотів свідчать, що літак постійно оминав територію України. Що сталося цього разу, чи були якісь аварійні ситуації – невідомо, офіційних повідомлень ні від російської, ні від української сторони немає.

Нагадаємо, востаннє російський літак пролітав через повітряний простір України 7 серпня 2019 року. Тоді Київ дозволив літаку з італійського Барі до Москви пролетіти 26 хвилин над Львівською областю, щоб уникнути аварійної ситуації через небезпеку грозової активності.