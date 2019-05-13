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    У Буркіна-Фасо терористи напали на церкву: є загиблі

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    У Буркіна-Фасо терористи напали на церкву: є загиблі

    Атака сталася в місті Дабло на півночі країни зранку 12 травня, коли у церкві зібралося багато людей

    В африканській країні Буркіна-Фасо озброєні люди напали на католицьку церкву і спалили її, шестеро загиблих.

    Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в органах безпеки країни.

    Атака сталася в місті Дабло на півночі країни зранку 12 травня, коли у церкві зібралося багато людей.

    «Вони почали стріляти, коли люди намагалися втекти», — розповів мер міста Усмане Зонго.

    Один з урядових чиновників країни розповів BBC, що бойовики також підпалили магазини і медичний центр, розташовані поруч з церквою. Зазначається, що в нападі брали участь від 20 до 30 бойовиків.

    З 2016 року в країні активізувалися радикальні ісламістські бойовики, це вже третій напад на церкву за останні 5 тижнів. Напади організовують бойовики, пов'язані з терористичними організаціями «Аль-Каїда» і «Ісламська держава».

    Так, 29 квітня внаслідок нападу бойовиків на церкву в невеликому містечку Сільгаджі в Буркіна-Фасо також загинули 6 людей.

    мер напад Ісламська держава Африка
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