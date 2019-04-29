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    У світі

    У Буркіна-Фасо терористи напали на церкву, є загиблі

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    <p>Поліцейський патруль у Буркіна-Фасо</p> - У Буркіна-Фасо терористи напали на церкву, є загиблі

    Поліцейський патруль у Буркіна-Фасо

    Нападники прибули на сімох мотоциклах наприкінці церковної служби, вони вбили пастора, двох його синів та ще трьох вірян

    У Буркіна-Фасо терористи напали на протестантську церкву у маленькому містечку Сільгаджі поблизу міста Джібо, столиці провінції Сум.

    Про це повідомляє BBC.

    «Бойовики відкрили вогонь у церкві на півночі Буркіна-Фасо і вбили щонайменше шість осіб», - повідомили місцеві чиновники.

    Нападники прибули на сімох мотоциклах наприкінці недільної служби, вони вбили пастора, двох його синів та ще трьох вірян.

    Зазначається, що це перша атака на церкву з 2016 року, коли в країні почалися акції насильства джихадистів, пов'язаних з «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою».

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

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