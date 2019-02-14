У центрі Рима футбольні фанати влаштували масову бійку
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У сутичці брали участь футбольні уболівальники італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї»
До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих
В результаті бійки футбольних уболівальників італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї», яка сталася у центрі Рима, четверо людей отримали ножові поранення.
Про це повідомляє Il Messaggero.
Зазначається, що у сутичці взяли участь близько 40 осіб.
До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих. Двоє з них - громадяни Іспанії, один - у критичному стані.
Ще один постраждалий є громадянином Англії.
Як відомо, матч 1/16 Ліги Європи УЄФА між «Лаціо» та «Севільєю» пройде на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері у четвер, 14 лютого.
Раніше повідомлялося, що 13 лютого у центрі Києва сталася масова бійка між футбольними фанатами.
Джерело: Укрінформ