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    У центрі Рима футбольні фанати влаштували масову бійку

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    <p>У сутичці брали участь футбольні уболівальники італійського &laquo;Лаціо&raquo; та іспанської &laquo;Севільї&raquo;</p> - У центрі Рима футбольні фанати влаштували масову бійку

    У сутичці брали участь футбольні уболівальники італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї»

    Фото: Twitter Michele Galvani

    До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих

    В результаті бійки футбольних уболівальників італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї», яка сталася у центрі Рима, четверо людей отримали ножові поранення.

    Про це повідомляє Il Messaggero.

    Зазначається, що у сутичці взяли участь близько 40 осіб.

    До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих. Двоє з них - громадяни Іспанії, один - у критичному стані.

    Ще один постраждалий є громадянином Англії.

    Як відомо,  матч 1/16 Ліги Європи УЄФА  між «Лаціо» та «Севільєю»  пройде на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері у четвер, 14 лютого.

    Раніше повідомлялося, що 13 лютого у центрі Києва сталася масова бійка між футбольними фанатами.

    Джерело: Укрінформ

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