У центрі Рима футбольні фанати влаштували масову бійку



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У сутичці брали участь футбольні уболівальники італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї» Фото: Twitter Michele Galvani

До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих

В результаті бійки футбольних уболівальників італійського «Лаціо» та іспанської «Севільї», яка сталася у центрі Рима, четверо людей отримали ножові поранення.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Зазначається, що у сутичці взяли участь близько 40 осіб.

До лікарні доправили з ножовими пораненнями чотирьох постраждалих. Двоє з них - громадяни Іспанії, один - у критичному стані.

Ще один постраждалий є громадянином Англії.

Як відомо, матч 1/16 Ліги Європи УЄФА між «Лаціо» та «Севільєю» пройде на Олімпійському стадіоні в Римі ввечері у четвер, 14 лютого.

Раніше повідомлялося, що 13 лютого у центрі Києва сталася масова бійка між футбольними фанатами.

Джерело: Укрінформ