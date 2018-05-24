У центрі Рівного застрелили людину

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Поранений чоловік помер у кареті швидкої допомоги

Сьогодні, 24 травня, близько полудня загинула людина. Причина смерті – вогнепальне поранення.

Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Наразі на місці злочину працює слідчо-оперативна група та експерти.

Поліції поки не відомо, хто і з якої причини стріляв у чоловіка.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі невідомий чоловік з автоматичної зброї обстріляв автівку бізнесмена.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину, відпрацьовуються всі версії вчинення кримінального правопорушення.