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    У центрі Рівного застрелили людину

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    У центрі Рівного застрелили людину

    Поранений чоловік помер у кареті швидкої допомоги

    Сьогодні, 24 травня, близько полудня загинула людина. Причина смерті – вогнепальне поранення.

    Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Наразі на місці злочину працює  слідчо-оперативна група та експерти.

    Поліції поки не відомо, хто і з якої причини стріляв у чоловіка.

    Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі невідомий чоловік з автоматичної зброї обстріляв автівку бізнесмена. 

    Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину, відпрацьовуються всі версії вчинення  кримінального правопорушення. 

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