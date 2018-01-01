У Чечні розстріляли начальника відділення поліції
- Вчора, 23:47
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Злочинець завдав поліцейському постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину
3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції.
Про це повідомила прес-служба МВС по Чечні.
«Злочинець завдав поліцейському підлий постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину. Від отриманих вогнепальних поранень поліцейський помер», - написали там.
Інцидент стався в селі Автури Шалінського району республіки. Відзначається, що за оперативною інформацією, напад скоїв засуджений раніше житель цього ж району 1990 року народження.
«Кавказ.Реаліі» пише про те, що підозрюваним у вбивстві начальника відділу поліції Абубакара Устарханова є Хамзат Баймурадов.
Після скоєння злочину він взяв зброю поліцейського і зник на його машині.
Портрет підозрюваного
Зараз тривають пошуки вбивці.