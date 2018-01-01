У Чечні розстріляли начальника відділення поліції

Злочинець завдав поліцейському постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину

3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції. Про це повідомила прес-служба МВС по Чечні. «Злочинець завдав поліцейському підлий постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину. Від отриманих вогнепальних поранень поліцейський помер», - написали там. Інцидент стався в селі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злочинець завдав поліцейському постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину

3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції.

Про це повідомила прес-служба МВС по Чечні.

«Злочинець завдав поліцейському підлий постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину. Від отриманих вогнепальних поранень поліцейський помер», - написали там.

Інцидент стався в селі Автури Шалінського району республіки. Відзначається, що за оперативною інформацією, напад скоїв засуджений раніше житель цього ж району 1990 року народження.

«Кавказ.Реаліі» пише про те, що підозрюваним у вбивстві начальника відділу поліції Абубакара Устарханова є Хамзат Баймурадов.

Після скоєння злочину він взяв зброю поліцейського і зник на його машині.

Портрет підозрюваного

Зараз тривають пошуки вбивці.