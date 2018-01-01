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    У Чечні розстріляли начальника відділення поліції

    Злочинець завдав поліцейському постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину
    3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції. Про це повідомила прес-служба МВС по Чечні. «Злочинець завдав поліцейському підлий постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину. Від отриманих вогнепальних поранень поліцейський помер», - написали там. Інцидент стався в селі
    • Вчора, 23:47
    • Розсилка

    Злочинець завдав поліцейському постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину

    3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції.

    Про це повідомила прес-служба МВС по Чечні.

    «Злочинець завдав поліцейському підлий постріл в спину, коли він виходив з продовольчого магазину. Від отриманих вогнепальних поранень поліцейський помер», - написали там.

    Інцидент стався в селі Автури Шалінського району республіки. Відзначається, що за оперативною інформацією, напад скоїв засуджений раніше житель цього ж району 1990 року народження.

    «Кавказ.Реаліі» пише про те, що підозрюваним у вбивстві начальника відділу поліції Абубакара Устарханова є Хамзат Баймурадов.

    Після скоєння злочину він взяв зброю поліцейського і зник на його машині.

    6e851828998d8ac4c88cf9a02d4ec30cПортрет підозрюваного

    Зараз тривають пошуки вбивці.

    МВС кримінал стрільба Чечня напад
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