У Чечні затримали правозахисника Тітієва

Проти правозахисника порушили справу за «незаконне зберігання наркотиків»

У Чечні правоохоронці затримали керівника місцевого відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва. Про це повідомляється на сайті організації. За словами друга Тітієва, який повинен був зустрітися з ним 9 січня, машину Тітіева обшукали. За даними російського видання «Новая газета»,



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Правозахисник Оюб Тітієв

Проти правозахисника порушили справу за «незаконне зберігання наркотиків»

У Чечні правоохоронці затримали керівника місцевого відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва.

Про це повідомляється на сайті організації.

За словами друга Тітієва, який повинен був зустрітися з ним 9 січня, машину Тітіева обшукали.

За даними російського видання «Новая газета», Тітієв наразі перебуває у відділення МВС у місті Курчалоєво.

Водночас правоохоронні органи Чечні досі не підтвердили затримання правозахисника.

Згодом адвокат Тітієва повідомив, що проти нього порушили справу за ст. 228 КК РФ (незаконне зберігання наркотиків).

«Ми знаємо Тітіева понад 20 років. Це релігійна людина, провідний виключно здоровий і спортивний спосіб життя», - зазначили журналісти «Нової газети».

Адвоката до Тітієва весь час не пускають, хоча достовірно встановлено, що він перебуває у будівлі Курчалоєвського РВВС.

До слова, 3 січня о російської Чечні пострілом в спину було убито начальника місцевого відділення поліції.