У чергах на пропускних пунктах на Донбасі зібралися майже 200 автівок



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Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік був більшим у порівнянні з попередньою добою

180 машин стоять на КПВВ

Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 180 транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 10/35; «Мар’їнка» — 0/70; «Новотроїцьке» — 5/35; «Гнутове»— 10/15», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався збільшенням, у порівнянні з попередньою добою. Загалом учора через КПВВ прослідувало 21,1 тисячі осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів.

Як повідомлялось, 29 квітня бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.