  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли Об'єднані сили, без втрат

    • Розсилка
    Український боєць на Донбасі - Доба на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли Об'єднані сили, без втрат
    Український боєць на Донбасі

    Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді, запевнили у прес-центрі операції Об’єднаних сил

    У понеділок, 29 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.

    Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка;
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски;
    • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:

    • з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4;
    • з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

    • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське;
    • з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту Піски.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ