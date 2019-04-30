Доба на Донбасі: бойовики вісім разів обстріляли Об'єднані сили, без втрат



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Український боєць на Донбасі

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді, запевнили у прес-центрі операції Об’єднаних сил

У понеділок, 29 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:

з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4;

з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське;

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту Піски.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - резюмується у звіті.