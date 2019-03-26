У Черкасах студенти побили працівника прокуратури
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За фактом нападу на працівника прокуратури розпочато досудове розслідування
В результаті нападу постраждалий отримав струс головного мозку
У Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника міської прокуратури.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Інцидент стався ввечері 25 березня в одному з кафе в центрі Черкас.
Зазначається, що в результаті нападу прокурор отримав струс головного мозку. Постраждалого госпіталізували в лікарню.
Причини та обставини інциденту наразі встановлюються. За даним фактом розпочато досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що у Броварському міськрайонному суді місцевий житель погрожував співробітниці прокуратури, яка перед тим брала участь в одному з судових засідань.