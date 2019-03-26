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    У Черкасах студенти побили працівника прокуратури

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    <p>За фактом нападу на працівника прокуратури розпочато досудове розслідування</p> - У Черкасах студенти побили працівника прокуратури

    За фактом нападу на працівника прокуратури розпочато досудове розслідування

    В результаті нападу постраждалий отримав струс головного мозку

    У Черкасах двоє студентів місцевого вишу побили співробітника міської прокуратури.

    Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Інцидент стався ввечері 25 березня в одному з кафе в центрі Черкас.

    Зазначається, що в результаті нападу прокурор отримав струс головного мозку. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

    Причини та обставини інциденту наразі встановлюються. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

    Раніше повідомлялося, що у Броварському міськрайонному суді місцевий житель погрожував співробітниці прокуратури, яка перед тим брала участь в одному з судових засідань.

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