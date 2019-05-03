У Черкаській виправній колонії через бунт запровадили особливий режим



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Один із постраждалих під час бунту працівників установи госпіталізований до лікарні у тяжкому стані Фото: Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України

Заходи режиму передбачають посилений режим несення служби працівниками закладу та відміни побачень із засудженими

На території Черкаської виправної колонії № 62, де на Великдень спалахнув бунт засуджених, ввели режим особливих умов.

Про це сьогодні повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Зазначається, що 28 квітня під час проведення вечірньої перевірки засуджених у колонії окремі засуджені проявили групову непокору законним вимогам адміністрації, здійснили напад та завдали працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один із постраждалих працівників установи госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. У зазначеному інциденті взяли участь близько 30 засуджених.

«За результатами проведення обшуку було вилучено ряд заборонених речей та предметів. Під час проведення зазначених заходів спеціальні засоби та фізична сила до засуджених не застосовувалися. Наразі оперативна обстановка в установі керована, адміністрацією проводяться відповідні режимні заходи для її підтримання», - йдеться у повідомленні.

Заходи режиму особливих умов передбачають посилений режим несення служби працівниками закладу та відміни побачень із засудженими.

Раніше правозахисники у прес-центрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.