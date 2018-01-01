У Чернівцях пройшов фестиваль «Майданівські колядки»

Організатори кажуть, що майданівські колядки влаштовуватимуть щороку

Майданівські колядки співали у Чернівцях. Активісти Євромайдану, як і 2014 року, принесли на центральну площу бочки, шини та заспівали різдвяних пісень, повідомляє «5 канал». Активісти також встановили сцену, втім замість гасел лунала народна музика у виконанні колективів із різних регіонів України. Зібралося і чимало глядачів.



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Фестиваль «Майданівські колядки»

Організатори кажуть, що майданівські колядки влаштовуватимуть щороку

Майданівські колядки співали у Чернівцях. Активісти Євромайдану, як і 2014 року, принесли на центральну площу бочки, шини та заспівали різдвяних пісень, повідомляє «5 канал».

Активісти також встановили сцену, втім замість гасел лунала народна музика у виконанні колективів із різних регіонів України. Зібралося і чимало глядачів. Організатори кажуть, що майданівські колядки влаштовуватимуть щороку. Не лише з нагоди новорічно-різдвяних свят, а й щоб згадати події Революції гідності. Й додають, що фестиваль – унікальний. Бо єдиний в Україні, який виник саме під час Майдану.

«Було холодно тоді, в 2014 році. Колядували тоді. Тут бочки в основному були, палатки. Молодь тоді переважно була», – згадує комендант Чернівецького Євромайдану Дмитро Чернишов.

«Сили колядувати є. Ми дуже раді підтримати наших хлопців, які воюють. Щоб ми мали можливість колядувати, щоб наші діти мали можливість ходити й колядувати попід мирні хатки», – наголосила учасниця народного гурту Тамара Коваль.

До слова, кияни щодня з’їдають сотні кілограмів м’яса та випивають сотні літрів глінтвейну під головною ялинкою країни.