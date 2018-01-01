Кияни щодня з’їдають сотні кілограмів м’яса та випивають сотні літрів глінтвейну під головною ялинкою країни

Ще тиждень працюватиме різдвяне містечко у центрі столиці

Останній день перед початком робочого тижня чимало киян провели на Софійській площі, аби чи не востаннє насолодитися святковою атмосферою. Для них на сцені біля головної ялинки країни грав оркестр. Багато людей вишукувалися в черги на каруселі та інші дитячі атракціони. Люди охоче ділилися враженнями від святкувань Нового року та Різдва – в



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Святковий ярмарок у центрі Києва

Ще тиждень працюватиме різдвяне містечко у центрі столиці

Останній день перед початком робочого тижня чимало киян провели на Софійській площі, аби чи не востаннє насолодитися святковою атмосферою. Для них на сцені біля головної ялинки країни грав оркестр.

Багато людей вишукувалися в черги на каруселі та інші дитячі атракціони. Люди охоче ділилися враженнями від святкувань Нового року та Різдва – в усіх вони були позитивні. Єдиною скаргою містян стала відсутність снігу.

На нестачу їжі гості святкового містечка нарікати не можуть. В одній із яток зізналися, що на день продають близько 200 кг м’яса, а продавці іншої розповіли, що кожного дня їх клієнти випивають не менше 150 літрів глінтвейну.

Містечко працюватиме до 14 січня, тож усі охочі ще можуть насолодитися святковим антуражем. За тиждень ялинку вже почнуть розбирати, а продавці готуватимуться до наступних свят.

Джерело: ТСН