У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих

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Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Водій маршрутного автобусу намагався уникнути зіткнення з автомобілем і з’їхав у кювет

У Чернівецькій області внаслідок ДТП перекинувся автобус, травмувалися шестеро пасажирів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Аварія сталася вранці у четвер, 17 травня, на автодорозі у селі Коровія.

Зазначається, що маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет. Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.

Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди і шукають свідків ДТП.

Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.

В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.

Четверо із шести постраждалих знаходилися у тяжкому стані у реанімації лікарні Бреста.