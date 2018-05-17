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    У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих

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    Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

    Водій маршрутного автобусу намагався уникнути зіткнення з автомобілем і з’їхав у кювет

    У Чернівецькій області внаслідок ДТП перекинувся автобус, травмувалися шестеро пасажирів.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    Аварія сталася вранці у четвер, 17 травня, на автодорозі у селі Коровія.

    Зазначається, що маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет. Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.

    Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

    Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди і шукають свідків ДТП.

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    У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих
    У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих
    У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих
    Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

    Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.

    В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.

    Четверо із шести постраждалих знаходилися у тяжкому стані у реанімації лікарні Бреста.

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