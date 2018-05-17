У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих
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Водій маршрутного автобусу намагався уникнути зіткнення з автомобілем і з’їхав у кювет
У Чернівецькій області внаслідок ДТП перекинувся автобус, травмувалися шестеро пасажирів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Аварія сталася вранці у четвер, 17 травня, на автодорозі у селі Коровія.
Зазначається, що маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет. Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.
Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди і шукають свідків ДТП.
Нагадаємо, у Білорусі потрапив у ДТП мікроавтобус, у якому перевозили українських дітей з футбольної команди.
В результаті аварії загинув 12-річний хлопець, постраждали шестеро дітей.
Четверо із шести постраждалих знаходилися у тяжкому стані у реанімації лікарні Бреста.