ДТП з українськими дітьми у Білорусі: четверо постраждалих у реанімації

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Фото: Facebook Дмитра Живицького

Двоє дітей знаходяться у медикаментозній комі та на штучній вентиляції легенів

Четверо із шести постраждалих внаслідок ДТП у Білорусі українських дітей станом на вівторок, 15 травня, знаходяться у тяжкому стані у реанімації у лікарні Бреста.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, який разом з начальником обласного управління охорони здоров’я Сергієм Бутенком виїхали до Білорусі.

«Четверо зараз знаходяться у тяжкому стані у реанімації, двоє з яких, Андрій та Платон важкі, знаходяться у медикаментозній комі та на штучній вентиляції легенів. Артему та Михайлу вже трошки краще, виконані всі необхідні операції», - повідомив Живицький.

За його словами, Платону провели успішні операції, і хлопця «скоріше за все почнуть виводити зі стану седації та будуть пробувати переводити на природнє дихання».

«Стан Андрія стабільно важкий», - написав чиновник.

Він додав, що стан ще двох постраждалих у ДТП дітей, Сергія та Іллі, оцінюється як середньої тяжкості. «Їх вже з реанімації перевели до нейрохірургічного відділення. Вони спілкуються та розповідають про поїздку», - зазначив Живицький.

Чиновник повідомив, що постраждалі внаслідок ДТП українські діти забезпечені за рахунок білоруської сторони необхідним лікуванням та медикаментами.

«Коли не буде загрози життю та здоров'ю дітей, за дорученням керівництва держави, у разі потреби буде надано необхідний транспорт, у тому числі і повітряний», - повідомив Живицький.

Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

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