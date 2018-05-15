Прокуратура відкрила справу через ДТП з українськими дітьми у Білорусі

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У прокуратурі розповіли, що розпочато першочергові слідчі та процесуальні дії

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

«За результатом отриманої інформації від органів влади щодо організації поїздки 26 дітей за кордон прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14 травня 2018 року за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

Досудове слідство здійснює Слідче управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

У прокуратурі розповіли, що розпочато першочергові слідчі та процесуальні дії. За результатом зібраних доказів буде надано правову оцінку організаторам поїздки та супроводжуючим особам.

У разі доведення вини особам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як відомо, у понеділок ввечері до Білорусі виїхав транспорт для доставки в Україну тіла хлопчика, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді, в якій постраждала дитяча футбольна команда.

Наразі стан дітей, які постраждали у ДТП в Білорусі, не дає змоги перевезти їх до України.

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