У Чорне море увійшов британський розвідувальний корабель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корабель HMS Echo

19 грудня корабель HMS Echo вже був з візитом в Одесі

В протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Британії HMS Echo.

Про це повідомив в Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Гідрографічні судна класу «Ехо» призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і наземних операцій морського десанту», - пояснив він.

Журналіст нагадав, що в листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що HMS Echo працюватиме в Чорному морі упродовж 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України, а 19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.

До слова, раніше шість кораблів 1-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі.