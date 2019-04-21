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    У Чорне море увійшов британський розвідувальний корабель

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    <p>Корабель HMS Echo</p> - У Чорне море увійшов британський розвідувальний корабель

    Корабель HMS Echo

    19 грудня корабель HMS Echo вже був з візитом в Одесі

    В протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Британії HMS Echo.

    Про це повідомив в Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

    «Гідрографічні судна класу «Ехо» призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і наземних операцій морського десанту», - пояснив він.

    Журналіст нагадав, що в листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що HMS Echo працюватиме в Чорному морі упродовж 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України, а 19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.

    До слова, раніше  шість кораблів 1-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі.

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