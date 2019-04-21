У Чорне море увійшов британський розвідувальний корабель
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Корабель HMS Echo
19 грудня корабель HMS Echo вже був з візитом в Одесі
В протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Британії HMS Echo.
Про це повідомив в Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.
«Гідрографічні судна класу «Ехо» призначені для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів і наземних операцій морського десанту», - пояснив він.
Журналіст нагадав, що в листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що HMS Echo працюватиме в Чорному морі упродовж 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України, а 19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.
До слова, раніше шість кораблів 1-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) зайшли у польський порт Гдині в Балтійському морі.