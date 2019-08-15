У Чорногорії заборонили куріння в публічних закладах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штрафи за порушення нового закону становлять від 560 до 22 370 доларів

У Чорногорії заборонили курити в приміщенні в публічних закладах. При цьому країна має одну з найвищих часток курців у Європі.

Згідно із законом, який набув чинності 14 серпня, курити не можна у всіх закритих публічних місцях, включно із ресторанами та кафе. Водночас це правило не діятиме в казино.

Парламент ухвалив цей закон 31 липня. Перед цим міністр охорони здоров’я Кенан Храповіч повідомив, що антитютюновий закон 2004 року не приніс очікуваних результатів.

Штрафи за порушення нового закону, який включає регулювання продажів цигарок та попереджувальні написи на упаковках, становлять від 560 до 22 370 доларів.

Відповідно до нових правил, бізнес може будувати окремі кімнати для курців.

Згідно з дослідженням Світового банку, у 2016 році у Чорногорії палили близько 48 відсотків людей віком старше 15 років. В Україні це значення сягає 47 відсотків.

Міністерство охорони здоров’я наголошує, що кожного року в Чорногорії діагностують близько 400 випадків раку легенів.